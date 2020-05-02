Сильные ливни обрушились на несколько регионов страны

Сразу на несколько регионов Украины обрушится гроза с ливнями и градом

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила синоптик Наталка Диденко, передает Politeka.net. По ее словам, неустойчивая грозовая погода накроет Житомирскую, Киевскую, Черкасскую и Одесскую области. Она показала на карте, каким регионам стоит приготовиться к непогоде.

«Желтые шарики - грозы! Внимание! Вдоль этой линии, включая прилегающие районы - сильные ливни, гроза, град! Пересидите дома, заберите с улицы легкие предметы, закройте окна временно», - предупредила синоптик.

Крое этого, Диденко опубликовала фотографию надвигающейся грозы. В комментариях у синоптика отметили, что в некоторых регионах уже прошел ливень.

«Бышев Макаровского района Киевской области - час назад ливень, гроза с градом», «У нас только что грохнуло так, что кот стал в позу суриката», - пишут пользователи сети.

В городе Буча Киевской области тоже прошли ливни. Видео стихии опубликовали очевидцы в социальных сетях. Кроме Бучи сильные ливни прошли в соседних регионах.

А в других регионах Украины, тем временем, солнечно и сухо.

«У нас, Львов, вчера был дождь. Сейчас погода просто рай!!! Солнышко, нет дождя, птицы также радуются - целый день концерт», - пишут люди.

Напомним, что украинцев предупредили об аномальной погоде в мае: "две недели не будет...".

Как сообщала Politeka, стихия обрушилась на Одесскую область: бурю сняли на видео.

Также Politeka писала, что Украине предрекли беды в ближайшие 10 лет: «Стоит подготовиться к...».