Різкі зміни погоди, включаючи шторми й засуху, стануть частим явищем на території України в найближчі 10 років. Кліматолог попередила українців: варто підготуватися до найгіршого

Такий прогноз дала завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова, пише "Обозреватель".

За словами експерта, нинішній клімат затримається надовго: "У найближчі 10 років ми не зрушимо з цієї точки, покращення не буде", – заявила Мартазінова, зазначивши, що на клімат на сьогодні впливають два фактори.

Перший, за її словами, це так звана тепла смуга, що тягнеться від Криму влоль Дніпра за межі України до російського Архангельська. Експерт зазначила, що за інформацією геологів, смуга лежить на давньоруському розломі. І тепло вона бере не з атмосфери, а з надр землі. Мартазінова додала, що там, де пролягає ця смуга, буде посуха.

Експерт додала, що ця смуга не дає вологим масам, що йдуть з Атлантики проникати на територію нашої країни. Вздовж смуги скупчуються повітряні маси з контрастними температурами, утворюючи фронти. І коли смуга раптово перестає давати тепло, фронти зустрічаються і утворюють шторми.

"Цей процес визначає наше майбутнє щодо клімату. Території вздовж Дніпра будуть висихати", – наголосила Мартазінова.

Другим фактором, що впливає на клімат, є атмосферна циркуляція. Вона стає більш загостреною, ніж раніше.

"Відбуваються різкі перепади температур протягом одного місяця. Тиждень холоду, тиждень тепла. Раніше перепади були більш плавними, більш розмитими. Вся ця нестійкість приходить з верхніх шарів атмосфери", – сказала Мартазінова.

Також, за її словами, холодні зими нікуди не подінуться, однак, будуть зустрічатися рідше.

Раніше ми повідомляли, на Україну обрушиться спека у травні. Приблизно 8-10 травня температура в Україні зросте до 27-30 градусів тепла. Такий прогноз озвучив відомий народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, опадів практично не буде, що призведе до посухи. Дощі можна чекати тільки на початку та в кінці місяця. При цьому в кінці місяця очікуються справжні зливи при високій температурі повітря.

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