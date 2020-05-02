Повне скасування карантину призведе до різкого зростання смертності

Таку заяву зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net. За його словами, карантин в Україні спрацював, а протиепідемічні заходи дали свій позитивний результат. При цьому, передчасне скасування карантину може призвести до поширення зарази.

«Дуже мало ми почуємо про можливі економічні втрати від смертності, захворюваності та інвалідизації населення», - підкреслив він.

На даний момент в уряді готуються до пом'якшення карантину, за умови, що кількість хворих буде зменшуватися. У МОЗ розробили умови, при яких зможуть відкритися салони краси, перукарні, кафе та інші сфери послуг. Щоб бізнес міг підготуватися до виходу з карантину, ці вимоги планують опублікувати на вихідних.

«Ми повинні підкреслити, а ви повинні це почути. Повне скасування карантину без введення обґрунтованих профілактичних заходів - це 120-140 тис. смертей до кінця вже цього року», - озвучив Ляшко невтішний прогноз.

Зазначимо, що за останню добу в Україні зафіксовано 550 нових випадків зараження китайським вірусом. Поки що динаміки до зниження кількості хворих не спостерігається.

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Як повідомляла Politeka, головний санлікар Ляшко здивував кількістю нулів у зарплаті.

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