Полная отмена карантина приведет к резкому росту смертности

Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook, передает Politeka.net. По его словам, карантин в Украине сработал, а противоэпидемические мероприятия дали свой положительный результат. При этом, преждевременная отмена карантина может привести к распространению заразы.

«Очень мало мы услышим о возможных экономических потерях от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения», - подчеркнул он.

На данный момент в правительстве готовятся к смягчению карантина при условии, что количество больных будет уменьшаться. В Минздраве разработали условия, при которых смогут открыться салоны красоты, парикмахерские, кафе и другие сферы услуг. Чтобы бизнес мог подготовиться к выходу из карантина, эти требования планируют опубликовать на выходных.

«Мы должны подчеркнуть, а вы должны это услышать. Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий это 120-140 тыс. смертей до конца уже этого года», - озвучил Ляшко неутешительный прогноз.

Отметим, что за последние сутки в Украине зафиксировано 550 новых случаев заражения китайским вирусом. Пока что динамики к снижению количества заболевших не наблюдается.

Напомним, когда состоится ослабление карантина: в Кабмине сделали срочное заявление, "до 2021 года...".

Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко удивил количеством нулей в зарплате.

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