Ослаблення карантина можливо в тому випадку, якщо не буде значного стрибка рівня захворюваності китайським вірусом

Стали відомі попередні дати, коли в Україні відкриють парки, заклади відпочинку і метро, що закриті з 17 березня, пише "Обозреватель".

Наголошується, що залишилося чекати недовго: в першу чергу відкривати будуть не всі заклади, а ті, які зможуть виконувати санітарні умови (10 квадратів на людину, контроль температури в окремих випадках, маски, дезінфекція).

Зокрема, з 12 травня можуть відкрити:

- парки і сквери, зони відпочинку, пляжі;

- перукарні;

- магазини техніки, канцтоварів (торгівля непродовольчими товарами);

- кафе (на винос);

- веломагазини та автомийки;

- заклади громадського харчування з обслуговуванням на винос;

- спортивні зали;

- готелі;

- ремонт годинників, ремонт велосипедів, ремонт ювелірних виробів;

- послуги домашнього персоналу;

- прокат предметів особистого користування;

- послуги з ремонту взуття, одягу.

З 18 травня:

- ТРЦ без розважальних зон;

- театри і кінотеатри;

- спортивні майданчики;

- громадське харчування з відвідувачами;

- деякі заклади освіти;

- метро з обмеженнями (спеціальні перевезення).

Також в кінці травня-першій половині червня повинні повноцінно запрацювати метро; розважальні заклади; ресторани і кафе; заклади культури.

З'явилася інформація про ослаблення карантину в Києві. Крім відкриття парків і скверів на першому етапі виходу з карантину, після відповідного рішення уряду, яке очікується 29 квітня, почнуть працювати ринки.

Закритими на першому етапі в столиці будуть школи і дитсадки, спортивні та дитячі майданчики, прибережні зони. Всі ці об'єкти почнуть відкривати на другому етапі ослаблення обмежувальних заходів.

Громадський транспорт надалі буде працювати у обмеженому режимі. Його звичайний рух, в тому числі і робота метро в Києві, відновиться тільки після рішення Кабміну.

Раніше ми повідомляли, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що подолати пандемію китайського вірусу в 2020 році не вдасться, боротьба з заразою може продовжитися ще два роки.

Посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, він попередив, що потрібно звикати жити в нових умовах: дотримуватися правил дезінфекції, дотримуватися соціальну дистанцію, носити маски. Це повинно увійти у звичку і стати щоденною рутиною.

Прем'єр припустив, що в майбутньому карантин будуть повторно вводити в окремих регіонах і населених пунктах України.

Нагадаємо, Зеленський підписав важливий карантинний закон: контроль над українцями і суд по-новому, що зміниться.

Як повідомляла Politeka, головний санлікар Ляшко залякав новими термінами карантину: «продовжать після 12 травня».