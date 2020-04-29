Ослаблення карантина можливо в тому випадку, якщо не буде значного стрибка рівня захворюваності китайським вірусом
Стали відомі попередні дати, коли в Україні відкриють парки, заклади відпочинку і метро, що закриті з 17 березня, пише "Обозреватель".
Наголошується, що залишилося чекати недовго: в першу чергу відкривати будуть не всі заклади, а ті, які зможуть виконувати санітарні умови (10 квадратів на людину, контроль температури в окремих випадках, маски, дезінфекція).
Зокрема, з 12 травня можуть відкрити:
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- парки і сквери, зони відпочинку, пляжі;
- перукарні;
- магазини техніки, канцтоварів (торгівля непродовольчими товарами);
- кафе (на винос);
- веломагазини та автомийки;
- заклади громадського харчування з обслуговуванням на винос;
- спортивні зали;
- готелі;
- ремонт годинників, ремонт велосипедів, ремонт ювелірних виробів;
- послуги домашнього персоналу;
- прокат предметів особистого користування;
- послуги з ремонту взуття, одягу.
З 18 травня:
- ТРЦ без розважальних зон;
- театри і кінотеатри;
- спортивні майданчики;
- громадське харчування з відвідувачами;
- деякі заклади освіти;
- метро з обмеженнями (спеціальні перевезення).
Також в кінці травня-першій половині червня повинні повноцінно запрацювати метро; розважальні заклади; ресторани і кафе; заклади культури.
З'явилася інформація про ослаблення карантину в Києві. Крім відкриття парків і скверів на першому етапі виходу з карантину, після відповідного рішення уряду, яке очікується 29 квітня, почнуть працювати ринки.
Закритими на першому етапі в столиці будуть школи і дитсадки, спортивні та дитячі майданчики, прибережні зони. Всі ці об'єкти почнуть відкривати на другому етапі ослаблення обмежувальних заходів.
Громадський транспорт надалі буде працювати у обмеженому режимі. Його звичайний рух, в тому числі і робота метро в Києві, відновиться тільки після рішення Кабміну.
Раніше ми повідомляли, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що подолати пандемію китайського вірусу в 2020 році не вдасться, боротьба з заразою може продовжитися ще два роки.
Посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, він попередив, що потрібно звикати жити в нових умовах: дотримуватися правил дезінфекції, дотримуватися соціальну дистанцію, носити маски. Це повинно увійти у звичку і стати щоденною рутиною.
Прем'єр припустив, що в майбутньому карантин будуть повторно вводити в окремих регіонах і населених пунктах України.
Нагадаємо, Зеленський підписав важливий карантинний закон: контроль над українцями і суд по-новому, що зміниться.
Як повідомляла Politeka, головний санлікар Ляшко залякав новими термінами карантину: «продовжать після 12 травня».