Масковий режим в Україні триватиме точно до кінця 2020 року

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

Крім того, він допускає, що українці будуть змушені мати засоби індивідуального захисту і в 2021 році.

«Це так звана економіка недоторканності: соціальна дистанція, засоби індивідуального захисту і, відповідно, ті обмеження, в яких ми живемо вже сьогодні і будемо змушені жити в цьому році точно, можливо, і в наступному», – зазначив він.

Водночас він сподівається, що з 11 травня все-таки почнеться перший етап виходу з карантину і послабляться деякі обмеження.



За його словами, наступний етап виходу з карантину буде, коли почне знижуватися рівень захворюваності і звільнятися від хворих медичні установи.



«Третій, четвертий і п'ятий етапи – це, фактично, завершення карантину. Крім цього, є так звані червоний, оранжевий, жовтий, зелений рівні – це коли ми зможемо розумними заходами керувати в тих точках, де виникають спалахи. Це окремі території, міста, області, райони», – розповів Шмигаль.



Раніше ми повідомляли, що в уряді озвучили головні вимоги, виконання відкриє можливість до пом'якшення карантину.

Варто зауважити, що з-за епідемії в Україні ввели карантин, який передбачає низку правил.

Карантин триватиме до 11 травня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

Нагадаємо, Зеленський підписав важливий карантинний закон: контроль над українцями і суд по-новому, що зміниться.

Як повідомляла Politeka, головний санлікар Ляшко залякав новими термінами карантину: «продовжать після 12 травня».