Погода в Україні 3 травня зірветься з ланцюга, країну накриють сильні дощі з грозами і невелике похолодання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

На західній Україні дощі з грозами не завадять прогрітися до 14-19 градусів тепла. А от вночі похолодає до 6-11 тепла.

Українцям, які проживають на півночі країни, варто чекати денних 19-21 градуса за Цельсієм. А от уночі очікується 9-12 тепла.

У центральних регіонах стовпчик термометра прогріється вдень до 19-24 вище нуля. Уночі очікується від 9 до 11 за Цельсієм.

На півдні України варто очікувати від 15 до 23 за Цельсієм. Вночі на вулиці буде від 9 до 11 за Цельсієм.

Аналогічна ситуація буде і на сході країни. Вдень від 20 до 23 градусів. А от вночі від 9 до 12 градусів.

«2-3 травня у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - стверджують синоптики.

Як повідомлялося раніше, різкі зміни погоди, включаючи шторми і засуху, стануть частим явищем на території України в найближчі 10 років. Кліматолог попередила українців: варто підготуватися до найгіршого.

Такий прогноз дала завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова.

За словами експерта, нинішній клімат затримається надовго: "У найближчі 10 років ми не зрушимо з цієї точки, покращення не буде", – заявила Мартазінова, зазначивши, що на клімат на сьогодні впливають два фактори.

Нагадаємо, що Чорнобиль тільки початок: аномалії вдарять по Україні, метеорологи повідомили про новому кліматі.

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