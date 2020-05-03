Погода в Україні 3 травня зірветься з ланцюга, країну накриють сильні дощі з грозами і невелике похолодання
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.
На західній Україні дощі з грозами не завадять прогрітися до 14-19 градусів тепла. А от вночі похолодає до 6-11 тепла.
Українцям, які проживають на півночі країни, варто чекати денних 19-21 градуса за Цельсієм. А от уночі очікується 9-12 тепла.
Банки змінюють правила прийому платежів, грядуть масові перевірки карт і штрафи: заява НБУ
Келлі Гейл з "Victoria's Secret" вразила ідеальними рельєфами в купальнику: "Фантастика"
Екстремальний розмір: турецька Кардаш'ян показала свій бюст без нижньої білизни
Вихід з карантину, нові правила переказу грошей і обвал долара - головне за ніч
У центральних регіонах стовпчик термометра прогріється вдень до 19-24 вище нуля. Уночі очікується від 9 до 11 за Цельсієм.
На півдні України варто очікувати від 15 до 23 за Цельсієм. Вночі на вулиці буде від 9 до 11 за Цельсієм.
Аналогічна ситуація буде і на сході країни. Вдень від 20 до 23 градусів. А от вночі від 9 до 12 градусів.
«2-3 травня у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - стверджують синоптики.
Як повідомлялося раніше, різкі зміни погоди, включаючи шторми і засуху, стануть частим явищем на території України в найближчі 10 років. Кліматолог попередила українців: варто підготуватися до найгіршого.
Такий прогноз дала завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова.
За словами експерта, нинішній клімат затримається надовго: "У найближчі 10 років ми не зрушимо з цієї точки, покращення не буде", – заявила Мартазінова, зазначивши, що на клімат на сьогодні впливають два фактори.
Нагадаємо, що Чорнобиль тільки початок: аномалії вдарять по Україні, метеорологи повідомили про новому кліматі.
Як повідомляла Politeka, вчені попередили про апокаліпсис, страшніше пандемії: "сотні мільйонів постраждають".
Також Politeka писала, що священики на Одещині вирішили боротися з природним лихом, відео.