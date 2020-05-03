Погода в Украине 3 мая сорвется с цепи, страну накроют сильнейшие дожди с грозами и небольшое похолодание

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

На западной Украине дожди с грозами не помешают прогреться до 14-19 градусов тепла. А вот ночью похолодает до 6-11 тепла.

Украинцам, которые проживают на севере страны, стоит ждать дневных 19-21 градуса по Цельсию. А вот ночью ожидается 9-12 тепла.

В центральных регионах столбик термометра прогреется днем до 19-24 выше нуля. Ночью же ожидается от 9 до 11 по Цельсию.

На юге Украины стоит ожидать от 15 до 23 по Цельсию. Ночью на улице будет от 9 до 11 по Цельсию.

Аналогичная ситуация будет и на востоке страны. Днем от 20 до 23 градусов. А вот ночью от 9 до 12 градусов.

«2-3 мая в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности», - утверждают синоптики.

Как сообщалось ранее, резкие перемены погоды, включая штормы и засуху, станут частым явлением на территории Украины в ближайшие 10 лет. Климатолог предупредила украинцев: стоит подготовиться к наихудшему.

Такой прогноз дала заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова.

По словам эксперта, нынешний климат задержится надолго: "В ближайшие 10 лет мы не сдвинемся с этой точки, улучшения не будет", – заявила Мартазинова, отметив, что на климат на сегодня влияют два фактора.

Напомним, что Чернобыль только начало: аномалии ударят по Украине, метеорологи сообщили о новом климате.

Как сообщала Politeka, ученые предупредили об апокалипсисе, пострашнее пандемии: "сотни миллионов пострадают".

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