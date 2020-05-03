Лікарі, які лікують хворих "вірусом з Китаю" перебувають в страху

Про це головний лікар Олександрівської лікарні міста Києва Людмила Антоненко розповіла в інтерв'ю LB.ua.

За її словами, персонал лікарні стикається з негативним ставленням у суспільстві.

"Іноді сусіди почали дуже негативно ставитися до персоналу, який працює в Олександрівській лікарні, а особливо - в інфекційному відділенні. Настільки негативно, що нам навіть довелося одну медсестру з чоловіком переселити в готель", - зазначила вона.

Крім того, вона зазначила, що були й інші випадки.

"Коли в автобус, який бізнесмени нам організували, сідає хтось із співробітниць інфекційне відділення, а персонал інших відділень їм кричить: "Галя, вийди, ти з інфекційного!", - згадала лікар.

Також вона зазначила, що такі ситуації були на початку, але все одно є таке, що люди бояться.

Раніше ми повідомляли, що головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова заявила, що їй погрожують кримінальною справою за нібито нецільове використання коштів, які пішли на зарплату працівникам медзакладу.

Федорова розповіла, що гроші на утримання інфекційної лікарні в обласному бюджеті є, тому на минулій сесії депутати облради одноголосно проголосували за фінансування медзакладу.

Вона додала, що при цьому фінансове управління Миколаївської ОДА погрожує їй адміністративною та кримінальною відповідальністю за підписання документів про виплату зарплати працівникам инфекціонки.

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