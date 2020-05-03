Тільки все не так просто

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, кого торкнеться послаблення карантин

Як передає Politeka.net, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Як би не хотілося всім нам позбутися цього карантину, треба все ж включити тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно. А не передчасно", - зазначив він.