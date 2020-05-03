Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, кого торкнеться послаблення карантин
Як передає Politeka.net, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Як би не хотілося всім нам позбутися цього карантину, треба все ж включити тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно. А не передчасно", - зазначив він.
Ляшко підкреслив, що урядом планується послаблення карантину, але при певних протиепідемічних умовах
Літак з іноземцями зазнав аварії: «через 12 хвилин після зльоту пілот повідомив про...», подробиці трагедії
Травень випробує українців на міцність, дощі з грозами вдарять по повній: чого чекати від погоди
Пенсії до 50 тисяч гривень, перерахунок виплат почався: у Пенсійному фонді назвали щасливчиків
Зеленський після скандалу раптово вирішив задобрити українців грошима: хто отримає нові доплати
"В даний час в МОЗ ми вже фіналізуємо тимчасові вимоги щодо профілактичних заходів при здійсненні обслуговування в перукарнях і салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кафе, автомийок, адвокатських і нотаріальних послуг. Плануємо опублікувати їх на вихідних, щоб був час підприємцям підготуватися до відкриття", - зазначив він.
Крім того, Ляшко підкреслив, що є одне "але".
"Ми повинні підкреслити, а ви повинні це почути. Повна скасування карантину без впровадження обґрунтованих профілактичних заходів - це 120-140 тис. смертей до кінця вже цього року", - уклав він.
Раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ослаблення правил карантину все-таки почнеться з 11 травня.
Так, можна буде гуляти в парках, відкриють деякі магазини, салони і перукарні. Обов'язковими залишаться маски, дезінфекція та дотримання дистанції.
Нагадаємо, у вівторок, 7 квітня, Україна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендації продовжити карантинні заходи через поширення вірусу.
У ВООЗ наголосили, що продовження карантину - це ефективний засіб порятунку життів українців.
Нагадаємо, заворушення спалахнули по всій Україні, кадри штурмів мерій та ОДА.
Як повідомляла Politeka, новий голодний бунт спалахнув в Україні, людей штрафують і залякують
Також Politeka писала, що голодний бунт перекинувся на новий регіон, українці виходять на вулиці