Жителі України влаштували масштабну акцію протесту через карантин у самому центрі Києва

Як повідомляє Politeka.net, 3 травня українські підприємці бунтують через неможливість працювати під час карантину. Вони розповіли про свої вимоги (щоб подивитися відео - скрольте вниз).

На Майдані Незалежності зібралися десятки бізнесменів з різних частин України, які втратили роботу через карантин. Активісти наголосили, що всі стоять в масках і дотримують дистанцію один з одним. На місці події чергують правоохоронці, але акція проходить без сутичок.

Учасники протесту переконані, що економіку України потрібно рятувати від неминучого краху, до якого призведуть обмеження. Щоб уникнути неприємних наслідків, вони вимагають вже зараз дозволити роботу всім підприємствам за умови, що будуть дотримуватися санітарні вимоги.

Багато активісти принесли з собою прапори та плакати. Серед них є вимога "Save ФОП" (Врятуйте ФОП).

Крім того, вони закликають полегшити оподаткування для бізнесу, який постраждав під час карантину, ввести мораторій на перевірки, скасувати фіскалізацію і запустити вести пільгове кредитування на простих та прозорих умовах.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

Як повідомляла Politeka, масовий бунт охопив ще одну область, українці пішли на крайні заходи, траса перекрита: кадри.

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