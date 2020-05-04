Погода в Україні 4 травня покаже вдачу, від сильних дощів з грозами не врятується ніхто

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

На західній Україні дощі з грозами будуть супроводжуватися 15-18 градусами тепла. Вночі похолодає до 7-2 за Цельсієм.

що Схожа ситуація буде і в північних регіонах. Дощі і грози в денний час доби будуть супроводжуватися потеплінням аж до +22 за Цельсієм. А от вночі похолодає до 9-12 тепла.

У центральних регіонах сильні дощі та грози будуть на тлі 16-25 вище нуля. Вночі стовпчик термометра опуститься до 9-12 градусів.

На півдні України повітря прогріється до 20-23 тепла, а ось вночі похолодає: від 10 до 12 за Цельсієм.

Найтепліше буде на сході. Незважаючи на дощі і грози, повітря прогріється до 23-25 за Цельсієм. Вночі ж чекайте від 10 до 12 градусів.

«..протягом 4 травня в Україні грози, місцями град і шквали 15-20 м/сек. У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

У Києві та області синоптики прогнозують сильний дощ і грозу. Повітря вдень прогріється до 19-22 тепла. А ось в нічний час доби очікується від 9 до 12 за Цельсієм.

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