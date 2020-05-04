Погода в Украине 4 мая покажет нрав, от сильнейших дождей с грозами не спасется никто

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

На западной Украине дожди с грозами будут сопровождаться 15-18 градусами тепла. Ночью же похолодает до 7-2 по Цельсию.

Похожей ситуация будет и в северных регионах. Дожди и грозы в дневное время суток будут сопровождаться потеплением вплоть до +22 по Цельсию. А вот ночью похолодает до 9-12 тепла.

В центральных регионах сильные дожди и грозы будут на фоне 16-25 выше нуля. Ночью столбик термометра опустится до 9-12 градусов.

На юге Украины воздух прогреется до 20-23 тепла, а вот ночью похолодает: от 10 до 12 по Цельсию.

Теплее всего будет на востоке. Несмотря на дожди и грозы, воздух прогреется до 23-25 по Цельсию. Ночью же ожидайте от 10 до 12 градусов.

«..в течение 4 мая в Украине грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек. В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

В Киеве и области синоптики прогнозируют сильный дожди и грозу. Воздух днем прогреется до 19-22 тепла. А вот в ночное время суток ожидается от 9 до 12 по Цельсию.

Напомним, что Чернобыль только начало: аномалии ударят по Украине, метеорологи сообщили о новом климате.

Как сообщала Politeka, ученые предупредили об апокалипсисе, пострашнее пандемии: "сотни миллионов пострадают".

Также Politeka писала, что священники на Одесчине решили бороться с природным бедствием, видео.