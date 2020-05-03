Кабмін може ще багато разів подовжити в Україні карантин через китайський вірус

Як повідомляє Politeka.net про це заявив заступник глави Моз Віктор Ляшко. В інтерв'ю виданню "Настоящее время" він назвав умови, при яких можуть повністю або хоча б частково зняти обмеження.

"Поки не буде вакцини, поки не буде специфічного лікування, карантин можна тримати вічно. Тому наше основне завдання – знайти баланс між протиепідемічними заходами і забезпеченням здоров'я громадян України та економічними питаннями", - зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, якщо політикам вдасться знайти "золоту серединку", то можна буде запустити підприємства і відновити економіку країни. Віктор Ляшко стверджує, що Україна уникла спалаху і пікового навантаження із-за хвороби. У майбутньому рішення про зняття обмежень для бинеса будуть приймати, орієнтуючись на кількість ліжок у лікарнях - їх повинно вистачати на всіх хворих. Як підкреслив головний санітарний лікар країни - це вимога Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Вона говорить, що карантин зменшувати можна тоді, коли ми беремо контроль над інфекцією – тобто ми виконуємо тестування – і є можливість у системи охорони здоров'я надавати медичні послуги в лікарнях", - додав чиновник.

Віктор Ляшко звернув увагу, що керівники адміністрацій та мери міст починають самовільно послаблювати карантин. Він засудив такі рішення місцевого керівництва:

"Такі заходи – це дуже тривожний сигнал для нас. Я вважаю, це неприпустимо, щоб таке було, коли вся країна на карантині, країна працює на те, щоб перемогти пандемію".

Нагадаємо, коли відбудеться ослаблення карантину: у Кабміні зробили термінову заяву, "до 2021 року...".

Як повідомляла Politeka, головний санлікар Ляшко здивував кількістю нулів у зарплаті.

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