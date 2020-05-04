З українців почали вимагати гроші за перетин кордону під час карантину

Про побори на державному кордоні розповіли у прес-центрі СБУ. Масштабна схема вимагання хабарів була розкрита в Сумській області на міжнародному пункті пропуску «Бачівськ».

СБУ та ДБР з'ясували, що працівники однієї із змін поста стягували «данину» з українців, які виїжджали за кордон або поверталися на батьківщину. У цій схемі брали участь митники і чиновники Держприкордонслужби.

З кожного приватного мікроавтобуса митники стягували по 2 тисячі гривень. За ці гроші пасажирам обіцяли безперешкодний перетин держкордону в умовах карантину. Таким чином за зміну чиновники одержували до 50 тисяч гривень.

Коли на них вийшли правоохоронці, зловмисники спробували позбутися речових доказів протиправної діяльності, у тому числі незаконно отриманих грошей.

В рамках кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до правопорушень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну через епідемію повернулося близько півмільйона заробітчан. Передбачається, що майже всі вони відправляться назад, як тільки відкриють кордони.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Вадим Пристайко назвав головна умова, про яку повинні знати ті, хто хоче працювати за кордоном.

За його словами, всі українці, які мають намір працевлаштуватися в інших країнах, повинні бути забезпечені медичним страхуванням.

Нагадаємо, українці вирішили допомогти медикам, але вийшло погано: "Це приниження, тепер ми працюємо за їжу".

Як повідомляла Politeka, МЗС вирішив долю заробітчан, висунута головна умова: "Всі українці, які...".

Також Politeka писала, що Шмигаль завдав нового удару по українцях, постраждають тисячі.