Під час Евромайдану в 2014 році активісти передавали один одному зброю, щоб відстрілюватися у відповідь

Як повідомляє Politeka.net, такі подробиці в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів екс-депутат Верховної Ради Володимир Парасюк (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Політик зізнався, що у активістів була вогнепальна зброя. 20 лютого вони відкрили вогонь у відповідь на обстріл силовиків.

"Люди взяли відповідальність. Багатьох хлопців, які там зі мною були, вже в живих немає, тому що вони загинули в АТО. Яка агентура? Які спецоперації? По нас стріляють, а ми що, повинні прапорами махати? Ну так не буває", – заявив Володимир Парасюк.

При цьому учасники протестів домовилися відповідати за вчинки разом, а тому передавали одне і те ж зброю з рук в руки. Як зізнався екс-депутат, таким чином вони заплутали слідство.

"Коли ви у мене запитаєте, чому вони не можуть нічого доказати... А що доводити? Якщо одна зброя передавалося кільком людям, тому що була така домовленість: "Хлопці, якщо ми несемо відповідальність, то всі разом".

Він додав, що власник одного з зброй потрапив у СІЗО, однак активісти залишили стільки відбитків, що у правоохоронців не вийшло довести чиюсь конкретну провину.

"Коли провели експертизу його зброї, щоб ви розуміли, з його зброї ніхто не був убитий – тільки поранені. І на ньому було стільки відбитків пальців, там просто не можуть нічого встановити", - поділився Володимир Парасюк під час інтерв'ю. "Тому що така реальність була. Я кажу це вперше: я своїми очима бачив, як брали зброю: "Дай я вистрілю, щоб, якщо нас за це карати, нас були сотні".

Екс-нардеп упевнений, що історія розставила все по своїх місцях. За його словами, Революція гідності стала протестом українського суспільства проти режиму, а не спланованою операцією якихось спецслужб або політичних сил. Зараз це знають навіть діти.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

Як повідомляла Politeka, новий Майдан захлеснув Київ у розпал карантину, висунули владі ультиматум, кадри.

Також Politeka писала, що новий бунт під вікнами Зеленського, українці знайшли несподіваний спосіб достукатися до президента: кадри.