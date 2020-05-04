У вівторок, 5 травня, в Україні пройдуть дощі з грозами

Про те, якої погоди чекати українцям, розповіла синоптик Наталка Діденко.

Під час гроз можливий град та шквалисте посилення вітру.

Без дощів буде в Рівненській, Хмельницькій і Вінницькій областях.

Грози очікуються в центральних областях, більшість північних, на півдні і на сході.

При грозах можливий град та шквали.

Температура повітря завтра побуде комфортною, вдень у більшості областей України очікується + 17 + 22 градуси, на Заході свіже, + 12 + 17 градусів.

Особливо холодно найближчим часом буде в західних областях в нічні години, у межах + 3 + 7 градусів, у горах до заморозків.

Це похолодання пошириться на протязі тижня по всій Україні.

В Карпатах можливий сніг.

У Києві у вівторок, 5 травня, очікується короткочасний дощ, можлива гроза, при грозі поривчастий вітер.

Температура повітря вночі близько +10 градусів, вдень потеплішає до +17, +18 градусів.

В подальшому волога погода в столиці утримається, але відчутно похолодає. Проте заморозки в Києві малоймовірні.

А припинення дощів та підвищення температури в Києві очікується 9-10 травня.

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