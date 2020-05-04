В деяких регіонах України карантин буде продовжено навіть після його офіційного зняття в країні

Про це на позачерговому засіданні уряду попередив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він уточнив, що мова йде про ситуації, коли в окремому регіоні або місті країни буде тривати спалах смертоносного китайського вірусу.

«Якщо в якомусь регіоні або місті буде спалах, то саме там будуть вводитися локальні обмеження», - розповів глава уряду.

Він зазначив, що комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській областях та місті Києві повинні ретельно проаналізувати епідеміологічну ситуацію. Після 11 травня вони приймуть рішення про те, чи варто продовжувати там карантин. За його словами, Україну чекає принципово новий вид карантину: адаптивний.

«Важливо, що тут буде висока ступінь відповідальності місцевої влади, адже саме від її рішень буде залежати, посилювати обмеження в окремих містах, селах, районах або областях. Це і буде власне адаптивний карантин», - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, раніше було оголошено про продовження карантину до 22 травня. У той же час з 11 травня на українців чекають деякі послаблення обмежень, які не торкнуться тих галузей, що лідирують за кількістю хворих китайським вірусом.

Стабільна ситуація із захворюваністю дозволяє з 11 травня почати зняття перших обмежень і перейти до концепції адаптивного карантину. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання Кабміну в понеділок, 4 травня.

Нагадаємо, карантин продовжили до 22 травня, але не для всіх: кому дозволили працювати з 11 травня, повний список.

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