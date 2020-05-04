В некоторых регионах Украины карантин будет продлен даже после его официального снятия в стране

Об этом на внеочередном заседании правительства предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уточнил, что речь идет о ситуациях, когда в отдельном регионе или городе страны будет продолжаться вспышка смертоносного китайского вируса.

«Если в каком-то регионе или городе будет вспышка, то именно там будут вводиться локальные ограничения», - рассказал глава правительства.

Он отметил, что комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Черновицкой, Ривненской, Тернопольской областях и городе Киеве должны тщательно проанализировать эпидемиологическую ситуацию. После 11 мая они примут решение о том, стоит ли продлевать там карантин. По его словам, Украину ждет принципиально новый вид карантина: адаптивный.

«Важно, что здесь будет высокая степень ответственности местной власти, ведь именно от ее решений будет зависеть, усиливать ли ограничения в отдельных городах, селах, районах или областях. Это и будет собственно адаптивный карантин», - подытожил Шмыгаль.

Напомним, ранее было объявлено о продлении карантина до 22 мая. В то же время с 11 мая украинцев ждут некоторые ослабления ограничений, которые не коснутся тех областей, что лидируют по количеству заболевших китайским вирусом.

Стабильная ситуация с заболеваемостью позволяет с 11 мая начать снятие первых ограничений и перейти к концепции адаптивного карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина в понедельник, 4 мая.

Напомним, карантин продлили до 22 мая, но не для всех: кому разрешили работать с 11 мая, полный список.

Как сообщала Politeka, карантин рекордно продлили, срочное заявление премьера Шмыгаля: "Ограничения теперь действуют до...".

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