Погода в Україні 5 травня продовжить випробовувати громадян на міцність, дощі з грозами виявляться не найголовнішою проблемою

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру.

Так, на західній Україні буде сильний дощ, а повітря вдень прогріється до 14-18 тепла. Вночі різко похолодає: від 5 до 9 за Цельсієм.

На півночі країни буде не тільки злива, а ще й грози. Хоча це не завадить повітрю прогрітися до 16-19 тепла. Вночі готуйтеся до 9-12 градусів тепла.

У центральних регіонах також дощитиме і з грозою. Тут стовпчик термометра покаже 16-21 градус тепла, а в нічний час доби показник опуститься до 8-12 за Цельсієм.

Українцям на півдні варто очікувати не тільки дощів з грозами, а і денних 18-21 за Цельсієм. Вночі їх змінить 10-12 тепла.

На сході України буде найтепліше – мокра погода буде поєднуватися з 19-22 градусів вище нуля. А от вночі різко похолодає: від 10 до 12 за Цельсієм.

У Києві та області, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, буде мокро і з грозами. Вдень повітря прогріється до 16-19 тепла. А от вночі похолодає до 9-12 за Цельсієм.

«5 травня вдень в Україні, крім західних областей, грози, у східних, Сумській та Запорізькій областях місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). 4-5 травня у більшості районів південних, східних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

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