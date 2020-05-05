Влада звернулася до українців з попередженням у зв'язку з наближенням дат 8 і 9 травня

Так, зазначається, що в Києві через карантину не буде масових заходів, жителів столиці закликали залишатися вдома. Про це в ході онлайн-брифінгу 5 травня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У цьому році виповнюється 75 років з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У зв'язку з обмеженнями масові заходи проводитися не будуть", - сказав Кличко.

Як альтернативу українцям запропонували зателефонувати ветеранам по телефону і поділитися історіями про своїх близьких в соціальних мережах.

В ході свого виступу мер навіть по суті перейшов до погроз.

"Хочу попередити тих людей, які планують під час цих свят політичні акції і провокації: не варто ці дні використовувати для дестабілізації ситуації і власного піару", – заявив Кличко.

Також повідомляється, що 8 і 9 Травня, в День пам'яті і примирення і День Перемоги над нацизмом у Києві правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.

Зазначимо, звістка активно коментують у соціальних мережах.

«А на**ена вони взагалі потрібні, ці масові заходи на 9-е травня?», «І шо Попоблок божевільних з чужими дідамі на палиці не виведе?», «Всі бажаючі можуть пішаком в Мінськ, там батька збирає всіх бажаючих на 9 травня, для рукостискання і обміну вірусом!», - пишуть в інтернеті.

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