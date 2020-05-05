Власть обратилась к украинцам с предупреждением в связи с приближающимися датами 8 и 9 мая
Так, отмечается, что в Киеве ввиду карантина не будет массовых мероприятий, жителей столицы призвали оставаться дома. Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"В этом году исполняется 75 лет с Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В связи с ограничениями массовые мероприятия проводиться не будут", - сказал Кличко.
Как альтернативу украинцам предложили позвонить ветеранам по телефону и поделиться историями о своих близких в социальных сетях.
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В ходе своего выступления мэр даже по сути перешел к угрозам.
"Хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара", – заявил Кличко.
Также сообщается, что 8 и 9 Мая, в День памяти и примирения и в День Победы над нацизмом, в Киеве правоохранители будут работать в усиленном режиме.
Отметим, известие активно комментируют в социальных сетях.
«А на**ена они вообще нужны, эти массовые мероприятия на 9-е мая?», «И шо Попоблок сумасшедших с чужими дидами на палке не выведет?», «Все желающие могут идти пешком Минск, там батька собирает всех желающих на 9 мая, для рукопожатия и обмена вирусом!», - пишут в интернете.
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