Власть обратилась к украинцам с предупреждением в связи с приближающимися датами 8 и 9 мая

Так, отмечается, что в Киеве ввиду карантина не будет массовых мероприятий, жителей столицы призвали оставаться дома. Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В этом году исполняется 75 лет с Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В связи с ограничениями массовые мероприятия проводиться не будут", - сказал Кличко.

Как альтернативу украинцам предложили позвонить ветеранам по телефону и поделиться историями о своих близких в социальных сетях.

В ходе своего выступления мэр даже по сути перешел к угрозам.

"Хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара", – заявил Кличко.

Также сообщается, что 8 и 9 Мая, в День памяти и примирения и в День Победы над нацизмом, в Киеве правоохранители будут работать в усиленном режиме.

Отметим, известие активно комментируют в социальных сетях.

«А на**ена они вообще нужны, эти массовые мероприятия на 9-е мая?», «И шо Попоблок сумасшедших с чужими дидами на палке не выведет?», «Все желающие могут идти пешком Минск, там батька собирает всех желающих на 9 мая, для рукопожатия и обмена вирусом!», - пишут в интернете.

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