При цьому Мухарський нагадав, що такі популярні українські виконавці Ірина Білик, Ані Лорак і Таїсія Повалій перші альбоми записували українською мовою, але потім перейшли на російську мову, адже їм в Росії більше платять.

"Я пам'ятаю вже дві подібні ситуації, коли був підйом, а потім ми знову занурювалися в абсолютну імлу російської шансонізації. Це було і після Помаранчевої революції, коли Росія вкидала сюди купу грошей в канали і ФМ-станції. Зараз ми спостерігаємо теж саме, коли пасіонарна частина суспільства б'ється головою об стінку, а держава нічого не робить, і ми бачимо повернення цієї русифікованої попси, людей, які деморалізують", - підкреслив письменник.

За його словами, це відбувається за тією ж схемою, що і двадцять років тому.

"Одні там на фронті б'ються за цю країну, коли в тилу іржуть, сміються, колаборанти виступають на центральних каналах. Це робиться свідомо. Це практики Табачника (екс-міністр освіти. – прим ред.), які з середини 90-х деморалізували українців створювати український контент. Коли відверто на радіостанціях говорили: "Хлопці, пишіть російськомовні пісні", - розповів артист.

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