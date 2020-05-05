При этом Мухарский напомнил, что такие популярные украинские исполнители как Ирина Билык, Ани Лорак и Таисия Повалий первые альбомы записывали на украинском языке, но потом перешли на русский язык, ведь им в России больше платят.

"Я помню уже две подобные ситуации, когда был подъем, а потом мы снова окунались в абсолютную мглу российской шансонизации. Это было и после Оранжевой революции, когда Россия вбрасывала сюда кучу денег в каналы и ФМ-станции. Сейчас мы наблюдаем тоже самое, когда пассионарная часть общества бьется головой об стенку, а государство ничего не делает, и мы видим возвращение этой русифицированной попсы, людей, которые деморализуют", - подчеркнул писатель.

По его словам, это происходит по той же схеме, что и двадцать лет назад.

"Одни там на фронте бьются за эту страну, когда в тылу ржут, смеются, коллаборанты выступают на центральных каналах. Это сознательно делается. Это практики Табачника (экс-министр образования. – прим ред.), которые с середины 90-х деморализовали украинцев создавать украинский контент. Когда откровенно на радиостанциях говорили: "Ребята, пишите русскоязычные песни", - рассказал артист.

Напомним, Мухарский раскрыл, как настроить население Донбасса против России