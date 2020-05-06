Нардепам "Слуги народу" розіслали докладні інструкції-тези стосовно медичної реформи
В документі йдеться про виправлення помилок, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, на початку йдеться про те, що створення "правильного і зрозумілого маршруту пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованого рівня, а також доступ всіх українців до кваліфікованої і безвідмовної медичної допомоги - хороша мета", але тут же наводиться інша сторона медалі, мовляв, якщо залишити реформу в тому вигляді, в якому вона є зараз, то слід враховувати:
- звільнення близько 50 000 медпрацівників і закриття 332 лікарень;
- майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році;
- під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична і туберкульозна служби;
- обласні дитячі лікарні недоотримають майже 200 млн гривень.
Також у тезах зазначається, що "треба терміново вносити корективи. В реформі треба терміново виправляти помилки".
Як ми повідомляли, під час недавнього відеозвернення президент Володимир Зеленський оголосив, що другий етап медичної реформи в її нинішньому вигляді не може бути допущений. За його словами, була створена робоча група провідних лікарів, яка разом з керівництвом МОЗ проаналізували всі нюанси реформи.
Зеленський додав, що епідемія китайського вірусу показала, що українська медична галузь "не просто вразлива, а фактично знаходиться в кроці від коми".
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