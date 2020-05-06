Скандальний олігарх Рінат Ахметов будує собі черговий палац

Про це у своєму Facebook повідомив колишній нардеп Ігор Луценко, передає Politeka.net.

За його словами, над територією розкішного особняка працюють "глушилки" для дронов, але це обладнання безсило проти військових безпілотників.

"Ось так живе український олігарх - будується, розвивається. Гуляє по власному парку, може собі це дозволити. Зараз, кажуть, заради цього зупиняють енергоблоки АЕС, щоб можна було вугільним електростанціям Ахметова працювати. Не знаю, чи це правда", - додав Луценко в Facebook.

Як написав у своєму Telegram-каналі Сергій Лещенко, цей особняк став справжнім шоком для українців в контексті можливого підвищення тарифів на електроенергію.

"Кругом залізобетонний паркан 8 метрів заввишки. Всередині - басейн, джакузі і купіль, кілька видів бань. Мармурові скульптури, капітелі, всі різьблене (не лита підробка) Басейн обробляється золотим форсунками і сходами! Їх ціла юрба постачальників шукала - 24 карата золота. На території забороняють користуватися мобільниками. За моїми скромними оцінками, весь цей АхметовГофф коштує більше 40 млн доларів (без меблів)", - розповів екс-нардеп і додав, що площа маєтку становить близько 25-30 гектарів.

Також джерела інформують, що олігарх Рінат Ахметов побудував собі окрему лінію забезпечення електрикою - це проект, який, за чутками, становить 160-180 млн грн і включає прокладання мереж 10 кіловольт, з чотирма генераторами і акумуляторами в підземному бункері.

"Фу, який хворий", "Навіщо стільки кімнат, коли він встигає в кожній жити", "Та коли ж він так відбудувалося?", "Буде ще один музей корупції", "Мавзолей якийсь", "Він точно хворий. В майбутньому - хороший санаторій для діточок, нехай добудовує і облагороджує", "Аж бридко", "Новий об'єкт для туризму. Скоро туди возитимуть автобуси, туристів на екскурсію", "Він вважає себе безсмертним?", - обурюються українці в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Рінат Ахметов рекордно збіднів. За підрахунками експертів, за останні сім років стан скандально відомого олігарха скоротилося на 80%.

В першу чергу, це відбулося із-за величезного спаду сировинних ринків.

Як відомо, в 2013 році, до початку російської агресії, стан донецького олігарха Ріната Ахметова становило 22,4 мільярда доларів.

За даними журналу Forbes, за останній рік його статок скоротився з $6 млрд до $2,4 млрд, що опустило його на 875 місце (272-е роком раніше) у рейтингу мільярдерів.

Нагадаємо, ДПЕК Ахметова рекордно накрутив ціни на комуналку, українці в гніві.

Як повідомляла Politeka, Зеленський не стримався і накинувся на Ахметова з-за розкішної вілли.

Також Politeka писала про те, що в мережі спливли гучні махінації Ахметова з електроенергією: подробиці