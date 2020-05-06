Скандальный олигарх Ринат Ахметов строит себе очередной дворец

Об этом в своем Facebook сообщил бывший нардеп Игорь Луценко, передает Politeka.net.

По его словам, над территорией роскошного особняка работают "глушилки" для дронов, но это оборудование бессильно против военных беспилотников.

"Вот так живет украинский олигарх - строится, развивается. Гуляет по собственному парку, может себе это позволить. Сейчас, говорят, ради этого останавливают энергоблоки АЭС, чтобы можно было угольным электростанциям Ахметова работать. Не знаю, правда ли это", - добавил Луценко в Facebook.

Как написал в своем Telegram-канале Сергей Лещенко, этот особняк стал настоящим шоком для украинцев в контексте возможного повышения тарифов на электроэнергию.

"Кругом железобетонный забор метров 8 высотой. Внутри - бассейн, джакузи и купель, несколько видов бань. Мраморные скульптуры, капители, все резное (не литая подделка) Бассейн отделывается золотым форсунками и лестницами! Их целая толпа снабженцев искала - 24 карата золота. На территории запрещают пользоваться мобильниками. По моим скромным оценкам, весь этот АхметовГофф стоит более 40 млн долларов (без мебели)", - рассказал экс-нардеп и добавил, что площадь имения составляет около 25-30 гектаров.

Также источники информируют, что олигарх Ринат Ахметов построил себе отдельную линию обеспечения электричеством - это проект, который, по слухам, составляет 160-180 млн грн и включает проложения сетей 10 киловольт, с четырьмя генераторами и аккумуляторами в подземном бункере.

"Фу, какой больной", "Зачем столько комнат, когда он успевает в каждой жить", "И когда же он так отстроился?", "Будет еще один музей коррупции", "Мавзолей какой-то", "Он точно больной. В будущем- хороший санаторий для детишек, пусть достраивает и облагораживает", "Аж мерзко", "Новый объект для туризма. Скоро туда будут возить автобусы, туристов на экскурсию", "Он считает себя бессмертным?", - возмущаются украинцы в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Ринат Ахметов рекордно обеднел. По подсчетам экспертов, за последние семь лет состояние скандально известного олигарха сократилось на 80%.

В первую очередь, это произошло из-за огромного спада сырьевых рынков.

Как известно, в 2013 году, до начала российской агрессии, состояние донецкого олигарха Рината Ахметова составляло 22,4 миллиарда долларов.

По данным журнала Forbes, за последний год его состояние сократилось с $6 млрд до $2,4 млрд, что опустило его на 875 место (272-е годом ранее) в рейтинге миллиардеров.

Напомним, ДТЭК Ахметова рекордно взвинтил цены на коммуналку, украинцы в гневе.

Как сообщала Politeka, Зеленский не сдержался и набросился на Ахметова из-за роскошной виллы.

Также Politeka писала о том, что в сети всплыли громкие махинации Ахметова с электроэнергией: подробности