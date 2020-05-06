Російський режисер і актор Володимир Меньшов обурився ставленням України до Росії

"Нашою помилкою було те, що ми недостатньо активно в українські процеси втручалися. Сподівалися на те, що вони перебісяться. Розраховували на те, що пройде цей сплеск націоналізму, який стався у всіх радянських республіках, ці антиросійські настрої. (...) Ми не давали приводу для такої ненависті, щоб нам кричали: "Москаляку на гілляку", - стверджує режисер.

Крім того, він не побачив зі сторони РФ жодної провини перед Україною.



"У мене немає претензій до нашої стороні. Ми не даємо навіть приводу. Якщо тільки не брати останній рік, коли вже з'явилися "ДНР" і "ЛНР", а так кожен раз нас дістають. Що ми зробили не так, щоб перед ними винуватими?", - задається питанням режисер.

Раніше Меньшов обурився згадками України на росТБ.

"От реально дістала тема України на російському телебаченні Куди не ткни - скрізь "Україна те, Україна се". Як маразматичні бабки на лавочках, яких хлібом не годуй, дай сусідам кістки помити. А як самих капнеш - так караул", - зазначив він.

За словами Меньшова, Україну варто дати спокій. "Мені не цікаво, що відбувається на Україні. Бо це не моя країна. Нехай вони там самі як-то розбираються зі своїми проблемами. Тим більше, що нас, начебто, і не кликали в якості експертів", - зазначив актор.

В той же час, в одному з інтерв'ю Меньшов заявив, що Росії слід було "брати Донбас" після окупації Криму. На його думку, будь-яка активізація з боку України може призвести до плачевних наслідків, адже Російська Федерація може піти на більш суворі заходи.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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