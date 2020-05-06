Российский режиссер и актер Владимир Меньшов возмутился отношением Украины к России



"Нашей ошибкой было то, что мы недостаточно активно в украинские процессы вмешивались. Надеялись на то, что они перебесятся. Рассчитывали на то, что пройдет этот всплеск национализма, который произошел во всех советских республиках, эти антирусские настроения. (...) Мы не давали повода для такой ненависти, чтобы нам кричали: "Москаляку на гилляку", - утверждает режиссер.

Кроме того, он не увидел со стороны РФ ни одного проступка перед Украиной.



"У меня нет претензий к нашей стороне. Мы не даем даже повода. Если только не брать последний год, когда уже появились "ДНР" и "ЛНР", а так каждый раз нас шпыняют. Что мы сделали не так, чтоб быть перед ними виноватыми?", - задается вопросом режиссер.

Ранее Меньшов возмутился упоминаниями Украины на росТВ.

"Вот реально достала тема Украины на российском телевидении Куда ни ткни - везде "Украина то, Украина сё". Как маразматичные бабки на лавочках, которых хлебом не корми, дай соседям кости помыть. А как самих капнешь - так караул", - отметил он.

По словам Меньшова, Украину стоить оставить в покое. "Мне не интересно, что происходит на Украине. Ибо это не моя страна. Пусть они там сами как-то разбираются со своими проблемами. Тем более, что нас, вроде как, и не звали в качестве экспертов", - отметил актер.

В то же время, в одном из интервью Меньшов заявил, что России следовало "брать Донбасс" после оккупации Крыма. По его мнению, любая активизация со стороны Украины может привести к плачевным последствиям, ведь Российская Федерация может пойти на более суровые меры.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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