Україні б не завадив досвід Франції або Німеччини

В Україні офіційно продовжили карантин черезепідемію китайського вірусу до 22 травня, хоча почати послаблювати його планують вже з наступного понеділка

Однак у цьому рішенні не повинно бути політичної складової, пише на своїй сторінці у Фейсбуці відомий український політолог Віталій Бала.

Рішення Кабміну від 4 травня про продовження карантину він назвав унікальним. За словами глави МОЗ Максима Степанова, пом'якшувальні заходи будуть відрізнятися в різних регіонах України, оскільки враховується рівень захворювання.

Проте, впевнений Бала, якщо в країні не зросте охоплення тестуванням на вірус, ситуація може вийти з-під контролю. Ті ж Франція і Німеччина збираються проводити до 700 тисяч тестів на тиждень.

«Скасування карантину, навіть поступове, не знаючи реального стану, без необхідної кількості тестів і не розуміючи, яке може бути рішення для відновлення роботи економіки, щоб не перешкодити ефективно боротися з коронавірусом, в країні карантин може знову поновитися», – не виключає політолог.

Раніше ми писали про те, що у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, згідно з яким нардепи можуть відновити роботу з 18 травня.

Згідно з текстом документа, Раді пропонується визнати таким, що втратив чинність, п. 1 постанови парламенту "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину" та з 18 травня перейти до роботі в режимі, передбаченому календарним планом третьої сесії. Тобто, з вівторка 18 травня розпочнуться чергові пленарні засідання.

Щоб документ набув чинності, за нього треба ще проголосувати. Це може статися на позачерговому засіданні Ради 7 травня або на позачерговому засіданні 12 травня.

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