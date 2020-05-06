Украине бы не помешал опыт Франции или Германии

В Украине официально продлили карантин из-за эпидемии китайського вируса до 22 мая, хотя начать ослаблять его планируют уже со следующего понедельника

Однако в этом решении не должно быть политической составляющей, пишет на своей странице в Фейсбуке известный украинский политолог Виталий Бала.

Решение Кабмина от 4 мая о продлении карантина он назвал уникальным. По словам главы МОЗ Максима Степанова, смягчающие меры будут отличаться в разных регионах Украины, поскольку учитывается уровень заболевания.

Однако, уверен Бала, если в стране не возрастет охват тестированием на вирус, ситуация может выйти из-под контроля. Те же Франция и Германия собираются проводить до 700 тысяч тестов в неделю.

«Отмена карантина, даже постепенная, не зная реального положения, без необходимого количества тестов и не понимая, какое может быть решение для возобновления работы экономики, чтобы не помешать эффективно бороться с коронавирусом, в стране карантин может снова возобновиться», – не исключает политолог.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, согласно которому нардепы могут возобновить работу с 18 мая.

Согласно тексту документа, Раде предлагается признать утратившим силу п.1 постановления парламента "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина" и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарному плану третьей сессии. То есть, со вторника 18 мая начнутся очередные пленарные заседания.

Чтобы документ возымел силу, за него предстоит еще проголосовать. Это может произойти на внеочередном заседании Рады 7 мая или на внеочередном заседании 12 мая.

Напомним, "Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение.

Как сообщала Politeka, метро откроют для избранных: украинцы еще натерпятся, Кабмин принял радикальное решение.

Также Politeka писала, что карантин продлили до 22 мая, но не для всех: кому разрешили работать с 11 мая, полный список.