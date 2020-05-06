Названі терміни, коли українцям чекати відновлення авіасполучення, як внутрішнього, так і міжнародного

Як передає Politeka.net, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, цим літом можна буде літати в межах країни. Що стосується польотів за кордон, то тут ситуація інакша.

"Я думаю, що ми дуже обережно влітку спробуємо почати повертати внутрішнє авіасполучення. З міжнародним буде складніше: рішення залежить не тільки від нас. У кількох країнах Європи, які є туристичними напрямками, зараз самі ламають голову над тим, як це все врегулювати... Але скажу відразу: протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде", - заявив міністр.

"Так як було раніше - такого не буде точно", — додав Кулеба, уточнивши, що за прогнозами фахівців, світ почне оговтуватися від пандемії з вересня.

Зазначимо, поки Україна приймає лише чартерні рейси, якими повертають українських громадян додому.

Раніше ми повідомляли, консульства Польщі в Україні з 4 травня відновили видачу трудових віз. На сайті польського уряду зазначається, що будуть прийматися тільки документи для отримання віз для виконання сільськогосподарських та садівницьких робіт, а також міжнародних перевезень.

Також ми писали, віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Вадим Пристайко назвав головну умову, про яку повинні знати заробітчани. За його словами, всі українці, які мають намір працевлаштуватися за кордоном, повинні бути забезпечені медичним страхуванням.

Нагадаємо, мільйони доларів від Світового банку розділять між українцями: "Гроші отримають сім'ї з..."

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