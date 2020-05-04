Консульства Польши в Украине с 4 мая возобновили выдачу трудовых виз

Об этом говорится на сайте польского правительства.

При этом отмечается, что будут приниматься только документы для получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

В связи с этим заявители, имеющие подтверждающие документы об опыте выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, получили возможность зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

У других заявителей документы принимать не будут.

При пользовании системой e-konsulat, нужно соблюдать следующие правила:

- с целью ограничения количества лиц, ожидающих под консульством, необходимо приходить только в указанное время;

- распечатать все страницы анкеты, в том числе и страницу, на которой указана дата и время приема в консульстве;

- подготовить все необходимые документы;

- ожидая под консульством в очереди, следует соблюдать дистанцию минимум 1,5 м друг от друга;

- вход в консульство возможен только в маске и в одноразовых перчатках;

- входя в консульство, при себе можно иметь только пакет документов, а все остальные личные вещи, в том числе сумки, нужно оставить перед входом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину из-за эпидемии вернулось около полумиллиона заробитчан. Предполагается, что почти все они отправятся обратно, как только откроют границы.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко назвал главное условие, о котором должны знать те, кто хочет работать за рубежом.

По его словам, все украинцы, которые намерены трудоустроиться в других странах, должны быть обеспечены медицинским страхованием.

Напомним, украинцы решили помочь медикам, но получилось плохо: "Это унижение, теперь мы работаем за еду".

Как сообщала Politeka, МИД решил судьбу заробитчан, выдвинуто главное условие: "Все украинцы, которые...".

Также Politeka писала, что Шмыгаль нанес новый удар по украинцам, пострадают тысячи.