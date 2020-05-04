Консульства Польши в Украине с 4 мая возобновили выдачу трудовых виз
Об этом говорится на сайте польского правительства.
При этом отмечается, что будут приниматься только документы для получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.
В связи с этим заявители, имеющие подтверждающие документы об опыте выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, получили возможность зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.
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У других заявителей документы принимать не будут.
При пользовании системой e-konsulat, нужно соблюдать следующие правила:
- с целью ограничения количества лиц, ожидающих под консульством, необходимо приходить только в указанное время;
- распечатать все страницы анкеты, в том числе и страницу, на которой указана дата и время приема в консульстве;
- подготовить все необходимые документы;
- ожидая под консульством в очереди, следует соблюдать дистанцию минимум 1,5 м друг от друга;
- вход в консульство возможен только в маске и в одноразовых перчатках;
- входя в консульство, при себе можно иметь только пакет документов, а все остальные личные вещи, в том числе сумки, нужно оставить перед входом.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украину из-за эпидемии вернулось около полумиллиона заробитчан. Предполагается, что почти все они отправятся обратно, как только откроют границы.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко назвал главное условие, о котором должны знать те, кто хочет работать за рубежом.
По его словам, все украинцы, которые намерены трудоустроиться в других странах, должны быть обеспечены медицинским страхованием.
Напомним, украинцы решили помочь медикам, но получилось плохо: "Это унижение, теперь мы работаем за еду".
Как сообщала Politeka, МИД решил судьбу заробитчан, выдвинуто главное условие: "Все украинцы, которые...".
Также Politeka писала, что Шмыгаль нанес новый удар по украинцам, пострадают тысячи.