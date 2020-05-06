Російський режисер Олексій Герман-молодший заявив, що не хоче їздити в Україну



Причиною такого рішення стали "неправильні" герої України.

"Я б їздити в країну, у якій герой Бандера, Шухевич і так далі, не хочу. Мені це огидно. І ніякого діла з людьми, яким це подобається, я ніколи мати не буду, тому що у мене з України, у мене своє… Ну, не хочу залазити в це питання. Тому, на жаль, так. Потім як почне, сподіваюся, збиратися", - заявив він.



Крім того, винуватцем конфлікту з РФ режисер вважає саме Україну.

"Ми не згодні з-за політики, це правда. Ключовою точкою була Україна, я от чесно скажу. І ось з України, мені здається (ось те, що я бачу по компаніям), почалося розходження у різні сторони. І нічого в цьому поганого немає. Розумієте? Ось хтось підтримує, їздить і так далі", - заключив він.

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Він зазначив, що американський фільм – "Апокаліпсис сьогодні" дуже добре показує плани Сполучених Штатів щодо завоювання нових земель.

"За рахунок цього фільму люди можуть зрозуміти, що є і які програми існують у заокеанської країни Америки", - переконаний актор.

Також він вважає, що аналогічний сценарій США повторюють і в Україні.

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