Российский режиссер Алексей Герман-младший заявил, что не хочет ездить в Украину



Причиной такого решения стали "неправильные" герои Украины.

"Я как бы ездить в страну, у которой герой Бандера, Шухевич и так далее, не хочу. Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду, потому что у меня с Украины, у меня свое… Ну, не хочу залезать в этот вопрос. Поэтому, к сожалению, так. Потом как-то начнет, надеюсь, собираться", - заявил он.



Кроме того, виновником конфликта с РФ режиссер считает именно Украину.

"Мы все не согласны из-за политики, это правда. Ключевой точкой была Украина, я вот честно скажу. И вот с Украины, мне кажется (вот то, что я вижу по компаниям), началось расхождение в разные стороны. И ничего в этом дурного нет. Понимаете? Вот кто-то поддерживает, ездит и так далее", - заключил он.

Ранее, актер Максим Дрозд заявил, что приходящее в Украине - это "разработки США"

Он отметил, что американский фильм – "Апокалипсис сегодня" очень хорошо отображает планы Соединенных Штатов по завоеванию новых земель.

"За счет этого фильма люди могут понять, что есть и какие программы существуют у заокеанской страны Америки", - уверен актер.

Также он считает, что аналогичный сценарий США повторяют и в Украине.

Напомним, что Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.