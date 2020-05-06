Телеведуча і актриса Катерина Варнава відмовилася від виступів у окупованому Криму

Як передає Politeka.net, про це вона заявила в інтерв'ю Ксенії Собчак (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За її словами, заборона на в'їзд в Україну був виданий їй несправедливо.



"Мені не пояснили причину: по-перше, мене не було на кримському фестивалі, по-друге, у нас були гастролі по всьому чорноморському узбережжю розплановані за рік. Закон (в Україні) був прийнятий заднім числом. Ми туди з'їздили, а через місяць прийняли закон. І ми не могли передбачити, що після цього він буде прийнятий", – затверджує Варнава.



У той же час, вона підкреслила, що більше окупований півострів відвідувати не буде.

"Після цього я більше в Крим не їздила. І зараз теж не поїду, я хочу, щоб ця проблема вирішилася. Я якимось чином опинилася ворогом народу України, я людина, яка представляє небезпеку для національної безпеки України", - зазначила телеведуча.

Нагадаємо, в 2016 СБУ заборонила в'їзд в Україні учасниці Comedy Woman, телеведучій Катерині Варнаві на 5 років.

Раніше грузинська співачка Ніно Катамадзе і зовсім відмовилася поїздок в РФ, бо президент Росії Володимир Путін є не тільки агресором і ворогом для її країни і співвітчизників, але і її особистим.

Катамадзе запевнила, що ніколи не співала по-російськи і не виступала на корпоративах політиків і депутатів, а її музика належить народу. Але вона більше не буде давати концертів в Росії.



