Телеведущая и актриса Екатерина Варнава отказалась от выступлений в оккупированном Крыму
Как передает Politeka.net, об этом она заявила в интервью Ксении Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По ее словам, запрет на въезд в Украину был выдан ей несправедливо.
"Мне не объяснили толком причину: во-первых, меня не было на крымском фестивале, во-вторых, у нас были гастроли по черноморскому побережью распланированы за год. Закон (в Украине) был принят задним числом. Мы туда съездили, а через месяц приняли закон. И мы не могли предвидеть, что после этого будет он принят", – утверждает Варнава.
В то же время, она подчеркнула, что больше оккупированный полуостров посещать не будет.
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"После этого я больше в Крым не ездила. И сейчас тоже не поеду, я хочу, чтобы решилась эта проблема. Я каким-то образом оказалась врагом народа Украины, я человек, который представляет опасность для национальной безопасности Украины", - отметила телеведущая.
Напомним, в 2016 СБУ запретила въезд в Украину участнице Comedy Woman, телеведущей Екатерине Варнаве на 5 лет.
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