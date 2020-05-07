Погода в Україні 7 травня здивує навіть синоптиків, недавнє тепло місцями змінить мокрий сніг і похолодання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

Так, на західній Україні повітря буде в районі 12-15 тепла, а вночі повітря охолоне до 3-7 за Цельсієм.

На півночі України варто очікувати денних 11-14 за Цельсієм, а от вночі різко похолодає: від 4 до 8 градусів.

Українцям у центральних регіонах варто готуватися до денних 12-17 за Цельсієм, а от вночі стовпчик термометра опуститися до 5-9 градусів.

На півдні України також будуть дощі. Незважаючи на це, повітря прогріється до 12-17 вище нуля. А от вночі варто очікувати похолодання: від 6 до 10 градусів.

А ось на півночі країни синоптики прогнозують не такі сильні дощі і денні 15-20 градусів за Цельсієм. Вночі різко похолодає: від 9 до 11 градусів.

"7 травня в більшості районів східних, Запорізькій, Одеській, Миколаївській областях та місцями в Дніпропетровській області надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 7 травня вночі та вранці у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, вдень і у Вінницькій областях значні дощі, в Карпатах значний мокрий сніг; протягом доби в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). 7 травня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.