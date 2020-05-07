Стало відомо, як буде працювати транспорт в Україні

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає ТСН.

Наголошується, що закінчення карантину (22мая) особливих змін щодо громадського транспорту чекати не варто. Більшість людей зможуть ним скористатися після зазначеної дати.

"Однак можна відзначити, що буде функціонувати весь транспорт як в Україні, так і в Україні в рамках нової реальності. Тобто тотальний масковий режим, обов'язковий температурні перевірки в місцях великого скупчення, постійна дезінфекція", - розповів міністр.

Таким чином, до 22 травня щодо наземного транспорту будуть діяти ті правила, які введені зараз. Це обмеження щодо кількості людей, в деяких містах проїзд по пропусках.

А ось про те, коли можна буде їздити на метро поки не говрят.

"Досить важко буде в метро на рівні вагонів контролювати, скільки людей зайшло. Щоб організувати цей процес перевірки і такого важливого необхідного контролю, то це вимагає певного часу і організації. Тому теж на 22 (травня Ред.) ще точно ніхто не готовий", - заявив Криклій.

При цьому у метрополітені зазначають, що готові почати роботу в будь-якому форматі і тільки чекають на відмашку зверху. Прес-секретар Київського метрополітену Наталка Макогон зазначила, що метрополітен – мобільне підприємство. Зараз всю інфраструктуру тримають в належному стані, щоб після прийняття рішення вже на наступний день почати роботу.

Нагадаємо, карантин в Україні можуть продовжити до вересня, в Раді розкрили деталі.

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