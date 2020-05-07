Ветеран АТО зважився на страшний крок в Івано-Франківській області

Про трагедію повідомив бойовий товариш загиблого, лікар з Маріуполя Анатолій Трышньовский на своїй Facebook-сторінці.

Старший лейтенант запасу 42-річний Олег Панько, голова сільської територіальної громади села Тулуков покінчив з собою.

На фронті він був два роки, переніс дві важкі операції.

«Тримався, своїх страждань не показував, жартував і завжди був у справах, займався вихованням дітей, багато зробив для села і вже, напевно, більше ніхто не зробить стільки, скільки він», - написав лікар про свого загиблого товариша.

У загиблого залишилося троє дітей і дружина.

Олег Панько, за словами бойового товариша, був улюбленцем як на фронті, так і в селі. Він запам'ятався як активний, спортивний, справедливий, ввічливий, не зловживав алкоголем і тютюном.

"У багатьох на війні і після війни спостерігаються психічні злами, важкі психологічні проблеми. Таке пережити вкрай важко звичайного, мирного людині, якого порядком вирвали з теплої постелі, від дітей, від дружини і кинули у вир безумства і вбивств… А хто це розумів?" - запитує лікар, піднімаючи проблему відсутності належної психологічної та психіатричної допомоги воїнам в армії або після демобілізації.

Українці висловлюють співчуття родині загиблого воїна.

«Низький уклін мужності. Славі героїчній людині!!! Земля пухом тобі солдатів країни!!!», «Дуже шкода хорошої людини! Може це буде тією точкою, коли відповідна служба, професійно підтримувати і реабілітувати наших захисникив. Світла пам'ять воїну»,« Душа не витримала... Сумно... Світла пам'ять тобі», «Безмежний сум... Нестерпний біль... Невиліковна рана на серці... Вічна пам'ять...», «Царство Небесне, вічний спокій. Великий біль. Співчуття родині, друзям», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, життя офіцера трагічно обірвалося, без батька залишилися двоє дітей: "Не розрахував сили".

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