СБУ та Держфінмоніторинг заблокували рахунки суб'єктів, що брали участь в незаконній схемі формування податкового кредиту на мільярди гривень. Повідомляється, що мова йде про керівництво Державної податкової служби

За версією слідства, до операції також причетні керівники територіальних управлінь ДПС, повідомляється на сайті СБУ. За даними слідства, протягом 2019-2020 років чиновники в змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Також були виявлені факти несанкціонованого втручання в роботу електронних баз даних податкової в тому числі шляхом внесення змін в алгоритм автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі ряду суб'єктів господарської діяльності (СГД) з ознаками «ризикованості» (фіктивності). Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту по ПДВ, потім відображався нібито як для СГД реального сектору економіки. Ця схема призвела до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом.

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, в тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби. Вилучену в ході слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.

Активну допомогу в цій справі СБУ надала Державна служба фінансового моніторингу. Вона допомогла заблокувати банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі.

Крім того, накладено арешт на ліміти цих СГД з податку на додану вартість в електронній системі адміністрування ПДВ.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

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