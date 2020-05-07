СБУ и Госфинмониторинг заблокировали счета субъектов, участвовавших в незаконной схеме формирования налогового кредита на миллиарды гривен. Сообщается, что речь идет о руководстве Государственной налоговой службы

По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС, сообщается на сайте СБУ. По данным следствия, в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Также были выявлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками «рискованности» (фиктивности). Эти действия приводили к искусственному формирования сумм налогового кредита по НДС, потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Эта схема привела к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители во процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятую в ходе следственных действий документацию будет добавлено как доказательную базу к материалам дела.

Активную помощь в этом деле СБУ оказала Государственная служба финансового мониторинга. Она помогла заблокировать банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме.

Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

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