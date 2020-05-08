Колишній полонений російських терористів "Л/ДНР" Ігор Яковенко змушений ночувати в метро

Як передає Politeka.net, про це у своєму Facebook розповів професор Ігор Козловський, який також був у полоні в окупантів.

За словами професора, з Ігорем Яковенком вони разом сиділи "на підвалі" в донецькому СІЗО.

"...Нас разом з іншими полоненими звільнили з того пекла 27 грудня 2017 року. А зараз йому ніде жити, і він ночує в метро, а також у нього немає їжі і роботи. Я віддав йому всі гроші, які у мене були з собою, хоча він соромився їх брати", - розповідає Козловський.

Професор також додав, що аналогічна доля у багатьох людей, яких звільнили з полону російських окупантів.

"Така доля не тільки у нього. Всі колишні полонені і переселенці втратили все своє майно, житло, роботу і самостійно намагаються налагодити життя. Але далеко не всім це вдалося... Мене попросили написати його ім'я. Це Ігор Яковенко", - резюмував він у своєму Facebook.

"Хочу допомогти. Ще, думаю, потрібна буде допомога юриста", "Хороший хлопець, знаю його", "Ігор, тримайся!", "Так це Ігорьок з сусідньої камери! З 1005. Відразу не впізнав, багатим буде! А Вам, Ігор Анатолійович, низький уклін за допомогу всім нам!", "З цим треба щось робити, і робити на державному рівні!", "Кошмар...", "Бог звів, щоб через вас йому прийшла допомога", "Сором, гнів, біль...", - відреагували українці в коментарях.

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Це вже третій етап звільнення за каденції Зеленського. Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, другий у грудні 2019 - 76 громадян.

У прес-службі Офісу президента відзначають, що тривають переговори про звільнення решти бранців. Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков також заявив, що наступний обмін полоненими з підконтрольними Кремлю окупаційними формуваннями "Л/ДНР" може відбутися через місяць-півтора.

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