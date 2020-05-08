Бывший пленный российских террористов "Л/ДНР" Игорь Яковенко вынужден ночевать в метро

Как передает Politeka.net, об этом в своем Facebook рассказал профессор Игорь Козловский, который также был в плену у оккупантов.

По словам профессора, с Игорем Яковенко они вместе сидели "на подвале" в донецком СИЗО.

"...Нас вместе с другими пленными освободили с того ада 27 декабря 2017 года. А сейчас ему негде жить, и он ночует в метро, а также у него нет еды и работы. Я отдал ему все деньги, которые у меня были с собой, хотя он стеснялся их брать", - рассказывает Козловский.

Профессор также добавил, что аналогичная судьба у многих людей, которых освободили из плена российских оккупантов.

"Такая судьба не только у него. Все бывшие пленные и переселенцы потеряли все свое имущество, жилье, работу и самостоятельно пытаются наладить жизнь. Но далеко не всем это удалось... Меня попросили написать его имя. Это Игорь Яковенко", - резюмировал он в своем Facebook.

"Хочу помочь. Еще, думаю, нужна будет помощь юриста", "Хороший парень, знаю его", "Игорь, держись!", "Так это Игорек из соседней камеры! Из 1005. Сразу не узнал, богатым будет! А Вам, Игорь Анатольевич, низкий поклон за помощь всем нам!", "С этим нужно что-то делать, и делать на государственном уровне!", "Кошмар...", "Бог свел, чтобы через вас ему пришла помощь", "Стыд, гнев, боль...", - отреагировали украинцы в комментариях.

Стоит отметить, что Игорь Яковенко в 2018 году давал интервью журналистам и рассказал, что головорезы "Л/ДНР" в плену угрожали отрезать ему голову и вывезти на минное поле.

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Это уже третий этап освобождения при каденции Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, второй в декабре 2019 - 76 граждан.

В пресс-службе Офиса президента отмечают, что продолжаются переговоры об освобождении остальных пленников. Вице-премьер-министр Алексей Резников также заявил, что следующий обмен пленными с подконтрольными Кремлю оккупационными формированиями "Л/ДНР" может состояться через месяц-полтора.

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