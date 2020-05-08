Продюсер Ігор Кондратюк жорстко висловився про святкування 9 травня в Україні

Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.



Він згадав своє дитинство, коли для піонерів і комсомольців СРСР День Перемоги був великим травневих пам'ятним днем.

"Ми зустрічалися з ветеранами, вручали їм квіти, вітали віршами-піснями, допомагали прибирати двори, брали участь в урочистих лінійках, парадах, концертах," - зазначив продюсер.

За його словами, все кардинально змінилося в 1975 році, коли КПРС зрозуміла, що СРСР починає все швидше і швидше програвати заходи щодо параметра «рівень життя населення», і потрібно щось робити з головами «гомо совєтікус» і придумали фанатично відзначати День Перемоги.

Кондратюк впевнений, що все стало на свої місця під час "Пєрєстойкі", коли можна було зрозуміти не з "брехливих радянських підручників" справжню історію Великої Вітчизняної війни .

"Історія ВВВ, яку я вивчав у школі y – велика брехня! Брехня, цинічно побудована радянськими комуністами і КГБИстами на кістках мільйонів загиблих радянських людей – солдатів і цивільних – за бездарне і злочинне так зване «командування» партією і військовими командирами-м'ясниками, таких як Жуков або Ватутін", - відмітив продюсер.

За його словами, перемога над гітлеризмом, таким чином, повинна вважатися спільною перемогою багатьох країн Європи і світу. Тому чесно і порядно було відзначати її разом – 8 травня.

"Ми всі з дитинства вчили і думали, що День Перемоги 9 Травня – це символ перемоги над війнами в Європі, але y нас під боком виріс новий агресор – путінська Росія. Послідовник гітлерівської Німеччини.

Він вважає, що РФ, почавши війну проти України в 2014-му році "смачно плюнула на ту Перемогу 1945-го року."

"Російська агресія проти україни назавжди переконала мене не святкувати День Перемоги саме 9 Травня. Бо це неприродно – святкувати свято перемоги над колишніми загарбниками моєї Батьківщини разом з її нинішніми загарбниками. Відтепер для полеглих у боях другої світової війни 1939-1945 років українців та інших народів залишилася y мене тільки одна пам'ятна дата – День Пам'яті 8 травня", - уклав він.

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