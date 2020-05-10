Люди не в захваті від нових правил

Українці не зможуть виїхати з країни без спеціального дозволу від МЗС

Про це йдеться в новій публікації на сторінці посольства Великобританії в Україні в Facebook. Зазначається, що про нові правила дипломатів поінформували українські чиновники.

«Українська влада поінформувала нас, що тільки громадяни України з постійним місцем проживання в інших державах зможуть покинути територію України», - повідомляється в публікації.

Тепер для того, щоб виїхати до Великобританії українцям крім інших документів потрібно дозвіл від МЗС.

«МЗС України може дозволяти виїзд Українським громадянам, які мають посвідку на проживання у Великобританії. Посольство Великобританії підтримує цей процес, інформуючи МЗС про вашу заплановану поїздку і направляючи до них інформацію про ваш статус резидента Сполученого королівства», - розповіли в посольстві.

У той же час видання «Європейська правда» повідомляє, що отримувало повідомлення також від інших країн про проблеми з виїздом навіть громадян, які мають дозвіл на постійне проживання, та про необхідність погоджувати їх списки через МЗС. При цьому публічно про нові правила ніхто не оголошував.

Українці вже встигли відреагувати на такі новини в мережі.

«Виходить МЗС таки обмежує право громадян на виїзд з країни. Був би вдячний за пояснення. Також, був би вдячний за сформульовану позицію МЗС щодо конституційності таких обмежень», «Back in the USSR якщо бути точними. Ось вам і Брекзит», «Нове рабство?», «ви там трохи не -їли? Не підкажете, коли у нас запровадили виїзні візи?», «Думали, що Зеленський слуга народу, а слугами виявилася вся країна», - пишуть люди.

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