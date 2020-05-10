Люди не в восторге от новых правил

Украинцы не смогут выехать из страны без специального разрешения от МИД

Об этом говорится в новой публикации на странице посольства Великобритании в Украине в Фейсбук. Отмечается, что о новых правилах дипломатов проинформировали украинские чиновники.

«Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины», - сообщается в публикации.

Теперь для того, чтобы выехать в Великобританию украинцам помимо других документов нужно разрешение от МИД.

«МИД Украины может разрешать выезд Украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства», - рассказали в посольстве.

В то же время издание «Европейская правда» сообщает, что получало сообщения также от других стран о проблемах с выездом даже граждан, имеющих разрешение на постоянное проживание, и о необходимости согласовывать их списки через МИД. При этом публично о новых правилах никто не объявлял.

Украинцы уже успели отреагировать на такие новости в сети.

«Получается МИД таки ограничивает право граждан на выезд из страны. Был бы признателен за объяснение. Также, был бы признателен за сформулированную позицию МИД относительно конституционности таких ограничений», «Back in the USSR если быть точными. Вот вам и Брекзит», «Новое рабство?», «вы там немного не при-ели? Не подскажете, когда у нас ввели выездные визы?», «Думали, что Зеленский слуга народа, а слугами оказалась вся страна», - пишут люди.

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

Как сообщала Politeka, украинцам выдадут новые паспорта, появилось объяснение.

Также Politeka писала, что улететь из Украины станет невозможно, важное предупреждение Кабмина.