Що чекає на українців після аномальної зими

Цього літа українців чекає вже звична спека, але не обійдеться і без неприємних сюрпризів

Про це розповіла кліматолог Надія Максименко в матеріалі kp.ua. За її словами, зазвичай після холодної зими буває спекотне літо і навпаки. Проте в цьому році такого чекати не варто, незважаючи на аномально теплу зиму. Вона пояснила, що це тепло могло компенсувати минуле літо, яке було досить прохолодним.

У свою чергу, майбутнє літо обіцяє бути традиційно спекотним, без незвичних холодів.

«Цього літа, судячи з нинішньої затяжної і не такої теплої, як зазвичай, весни, буде тепло, а холодів не передбачається», - розповіла кліматолог.

У свою чергу, метеоролог Олена Смалюх пояснила, що цього літа на території України відбуватимуться конвективні явища. Тобто при високих температурах і проходженні атмосферних фронтів можливі сильні зливи. Це призведе до ризику підтоплення.

«Потоп теж цілком реальний. Річки не чистяться, через потепління і зміни клімату заростають. І коли випадають рясні опади, річки вже не можуть їх в себе вмістити і виходять з берегів», - підкреслила Смалюх.

Про спекотне літо попереджають і синоптики Укргідрометцентру. За їхніми прогнозами, цього літа температура буде навіть вище звичних показників норми на 1,5-2 градуси. При цьому нормою для червня вважається 18,2 градуси, для липня – 19,3 градуси, а для серпня – 18,8 градуси.

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