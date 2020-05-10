Этим летом украинцев ждет уже привычная жара, но не обойдется и без неприятных сюрпризов

Об этом рассказала климатолог Надежда Максименко в материале kp.ua. По ее словам, обычно после холодной зимы бывает жаркое лето и наоборот. Однако в этом году такого ждать не стоит, несмотря на аномально теплую зиму. Она пояснила, что это тепло могло компенсировать прошлое лето, которое было довольно прохладным.

В свою очередь, предстоящее лето обещает быть традиционно жарким, без непривычных холодов.

«Этим летом, судя по нынешней затяжной и не такой теплой, как обычно, весне, будет тепло, а холодов не предвидится», - рассказала климатолог.

В свою очередь, метеоролог Елена Смалюх объяснила, что этим летом на территории Украины будут происходить конвективные явления. То есть при высоких температурах и прохождении атмосферных фронтов возможны сильные ливни. Это приведет к риску подтоплений.

«Потоп тоже вполне реален. Реки не чистятся, из-за потепления и изменения климата зарастают. И когда выпадают обильные осадки, реки уже не могут их в себя вместить и выходят из берегов», - подчеркнула Смалюх.

О жарком лете предупреждают и синоптики Укргидрометцентра. По их прогнозам, этим летом температура будет даже выше привычных показателей нормы на 1,5-2 градуса. При этом нормой для июня считается 18,2 градуса, для июля – 19,3 градуса, а для августа – 18,8 градуса.

Напомним, погода окончательно спятила, дожди ударят только по одной области.

Как сообщала Politeka, погода не устает кошмарить украинцев, предупреждение синоптиков.

Также Politeka писала, что погода готовит новый разворот, украинцев предупредили об опасности.