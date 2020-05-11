В Україні можуть виникнути проблеми з водопостачанням

Через безсніжну зиму і тривалу відсутність опадів в Україні катастрофічно висихаютьводойми, передає «Оглядач».

Так, вже сильно обмело найглибше озеро України – Світязь. зараз рівень води в озері на 20 см нижче нормального, і на 60 см нижче, ніж він повинен бути навесні.

Фахівці прогнозують, що перлина Волині зменшиться мінімум на 300 гектарів.

Складна ситуація і з річками. Так, наприклад, рівнем води в Десні в районі Чернігова, який зараз становить 145 см над "0" посту. Це є мінімальним показником за всю історію спостережень.

При цьому, якщо літо буде посушливим, то урівень води впаде до 50-70 см над "0" посту.

Екологи прогнозують, що болота, озера і малі рекинаходятся під загрозою зникнення.

Однак, якщо наступні зими зі снігом, то рівень води в річках буде вище. Але навіть при цьому ситуація для багатьох сфер залишається загрозливою.

зокрема, це сильно вдарить по сільському господарству. Під загрозою масового висихання виявляються лісу. Можуть виникнути і проблеми з питною водою, тому що в ряді регіонів у криницях води не буде.

В зону ризику особливо потрапляють південні області, якщо погода буде посушливої, є ймовірність введення обмеження подачі питної води для населення.

"Проблеми поглиблюються з просуванням на південь, там ці процеси більш відчутні. Південна Україна – перший кандидат для таких обмежень. Звичайно, якщо синоптична ситуація кардинально зміниться і підуть постійні дощі, цей ризик зменшиться. Але якщо погода буде посушливої, то це стане неминучим", – заявив еколог Олександр Соколенко.

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